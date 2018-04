27 aprile 2018- 16:22 Istat: Barbagallo, forte disagio economico, servono soluzioni strutturali

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - "Il ponderoso rapporto dell’Istat ci offre una panoramica completa della situazione economica e sociale del Paese, ma, purtroppo, conferma un quadro preoccupante già noto. Servono soluzioni strutturali". Da Milano, a margine del Congresso regionale della Lombardia, il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, commenta così i dati diffusi oggi dall’Istituto di statistica nazionale. Il forte disagio economico, sottolinea il leader della Uil, "che riguarda ancora milioni di cittadini e il gap tra Nord e Sud sono due degli aspetti più preoccupanti che emergono dall’indagine. Da questa impasse se ne esce solo in un modo: c’è bisogno di interventi straordinari nelle regioni più depresse, di investimenti in infrastrutture materiali e immateriali e di una riduzione delle tasse per i lavoratori dipendenti e i pensionati". "Questi sono i pilastri su cui fondare la ripresa vera e strutturale del nostro Mezzogiorno e del Paese intero, altrimenti - ha concluso Barbagallo- saremo condannati a commentare sempre le stesse identiche grigie fotografie".