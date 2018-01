ISTAT: CONSUMATORI, CALA FIDUCIA, INVESTIRE IN CRESCITA E SVILUPPO

30 gennaio 2018- 11:55

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - "Non ci sorprendono affatto le odierne rilevazioni dell’Istat sull’indice del clima di fiducia dei consumatori, che nel mese di gennaio risulta in diminuzione di un punto". Ad affermarlo in una nota è Federconsumatori commentando i dati dell'Istat. Considerando le condizioni ancora critiche in cui versa il nostro sistema socioeconomico, su cui gravano un elevato tasso di disoccupazione, una domanda interna ancora zoppicante e un potere di acquisto in stallo, rileva l'associazione dei consumatori, "non c’è da stupirsi che le aspettative dei cittadini non siano rosee. Particolarmente significativo il fatto che siano in peggioramento i giudizi sulla situazione economica familiare e che gli intervistati abbiano riscontrato un aumento dei prezzi al consumo". E’ innegabile che il Paese "sia permeato da un clima di preoccupazione diffusa e anche nella nostra attività quotidiana ci confrontiamo con numerose e continue richieste di sostegno da parte di chi non riesce più a sostenere gli oneri economici derivanti da tasse e bollette".