ISTAT: CONSUMATORI, CALA FIDUCIA, INVESTIRE IN CRESCITA E SVILUPPO (2)

30 gennaio 2018- 11:55

(AdnKronos) - "In questi mesi ci sono stati dei lievi cenni di ripresa ma si tratta di segni ancora troppo labili. Le famiglie continueranno a non percepire alcun miglioramento finché la questione del lavoro, vera e principale priorità del Paese, non verrà affrontata con decisione e incisività", sottolinea Emilio Viafora, Presidente di Federconsumatori. "Come ribadiamo da tempo, la realizzazione di un piano strategico per il rilancio dell’occupazione non è più rinviabile ed è pertanto urgente realizzare investimenti per la crescita e lo sviluppo e ridurre significativamente le tasse sul lavoro. Tali interventi rappresentano l’unica via per segnare una concreta inversione di rotta del nostro sistema economico e per raggiungere una ripresa stabile e duratura", conclude.