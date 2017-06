ISTAT: IN 2016 38 MILA ITALIANI RIENTRATI DA ESTERO, 115 MILA PARTITI

13 giugno 2017- 11:20

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - A fine 2016 gli italiani che rientrano dopo un periodo di emigrazione all’estero sono quasi 38 mila, in crescita rispetto al 2015 di circa 8 mila unità. Lo rende noto l'Istat in un comunicato precisando che hanno lasciato il nostro Paese nel 2016 circa 157 mila persone (di cui quasi 115 mila di cittadinanza italiana), con un incremento di 12mila unità rispetto al 2015. Tra questi, rileva l'Istat, è in continuo aumento il numero di italiani nati all’estero: più di 23mila nel 2015 e circa 27mila nel 2016 (dato provvisorio). Si tratta prevalentemente di cittadini di origine straniera che emigrano in un Paese terzo o fanno rientro nel Paese d’origine dopo aver trascorso un periodo in Italia ed aver acquisito la cittadinanza italiana. Se a questi si sommano anche i figli nati in Italia che emigrano con il nucleo familiare, si raggiungono circa 40 mila persone.