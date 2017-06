ISTAT: MAULLU (FI), DATI NATALITà ALLARMANTI, QUADRO DESOLANTE

13 giugno 2017- 16:55

Milano, 13 giu. (AdnKronos) - "I dati dell’Istat relativi alle nascite sono davvero allarmanti: nel 2016, in Italia, il numero totale dei nati non ha superato il mezzo milione di unità, e risulta inferiore al dato del 2015". Lo afferma Stefano Maullu, parlamentare di Forza Italia, che evidenzia come "questi numeri rispecchiano la situazione che si sta vivendo in Italia, con le famiglie sempre più in difficoltà a causa della mancanza di lavoro e della crisi". Il calo delle nascite" è da attribuire anche alla scarsa attenzione dedicata dagli ultimi governi a un tema cruciale come quello della famiglia: quando al governo c’era Berlusconi la situazione era ben diversa" fa notare Maullu che suggerisce di prestare "una maggior attenzione alla famiglia e alle sue necessità, con un programma di aiuti a sostegno delle fasce più deboli, impegnandosi a fondo per ridurre la pressione fiscale. La flat tax e il reddito di dignità, idee ribadite dal Presidente Berlusconi, sono oggi più che mai di attualità”.