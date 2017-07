ISTAT: MAULLU (FI), DATI POVERTà CERTIFICANO FALLIMENTO RENZI

13 luglio 2017- 14:02

Milano, 13 lug. (AdnKronos) - "Il fallimento delle politiche di Renzi è stato certificato anche dai dati dell’Istat: 8 milioni di persone in povertà relativa, circa la metà in povertà assoluta – quasi cinque milioni di persone – con un aumento del 3,1% rispetto all’anno precedente". Lo afferma l'europarlamentare di Fi, Stefano Maullu. "Dati di questo genere - fa notare - non si vedevano addirittura dal 2005 e gran parte delle responsabilità è da attribuire ad alcune iniziative sconsiderate come i famosi 80 euro di Renzi: in teoria avrebbero dovuto sostenere le famiglie in difficoltà, ma in pratica si è trattato di un’iniziativa inutile e inconsistente, un espediente per rimediare qualche voto". "Soltanto una minima parte di questi soldi è finita alle famiglie bisognose, per cui ora possiamo affermare con sicurezza che Renzi ha fallito clamorosamente” chiosa.