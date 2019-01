11 gennaio 2019- 13:45 Istituzioni: Presidente Ars, 'Noi terroni? Le migliori menti sono al Sud...'

Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - "Il potere economico è al Nord ma le intelligenze ed le persone di cultura sono al Sud...". Commenta così, con l'Adnkronos, il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè l'apertura del quotidiano 'Libero' che recita: "Comandano i terroni". "Non può essere paragonata la Magna Grecia agli ostrogoti...", dice Miccichè ironizzando. E poi aggiunge: "Il ministro Salvini dovrebbe fare una analisi, invece, sul settore privato, dove ci sono moltissimi meridionali e non certo per scelte politiche ma meritocratiche. Basti pensare a Banca Intesa in mano a un palermitano (il fratello Gaetano Miccichè è manager dell'istituto bancario ndr), oppure a Publitalia o alla Proctler. Qui non ci sono operazioni politiche ma di scelte meritocratiche". "Io feci questa analisi quando ero viceministro del Sud ed effettivamente emerse che molti dirigenti di aziende provate erano proprio del Sud - prosegue il Presidente di Palazzo dei Normanni - Ma ci sarà un motivo se sono ai vertici, perché appunto sono più intelligenti. Le migliori menti sono al Sud".