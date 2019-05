30 maggio 2019- 19:04 Istruzione: Tria, 'investire di più su università, troppo pochi laureati'

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Bisogna investire molto di più sull'Università. In Italia ci sono troppo pochi laureati rispetto ad altri paesi avanzati". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria intervenendo al Festival dell'Economia di Trento e sottolineando che "non si investe abbastanza in università" : Le imprese "fanno un forte lobbing a cui rispondono i governi ma non vedo un'azione lobbistica che sottolinei la necessità di investire di più sull'università".Rispondendo ad una domanda della platea, il ministro comunque sottolinea che "non penso che l'Italia sia una periferia culturale ma bisogna lavorarci sopra". Per Tria c'è la necessità di "valorizzare i beni culturali e la cultura" ma "è un problema che dura da molto tempo".