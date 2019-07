24 luglio 2019- 17:41 **Italcementi: Bazoli, 'legato a Pesenti da sincero affetto, era stimato da tutti'**

Milano, 24 lug. (AdnKronos) - Un rapporto "solidissimo di amicizia", era quello che legava Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa SanPaolo a Giampiero Pesenti. In un ricordo per la sua scomparsa, il professore spiega che a lui era "legato da sincero affetto e da un rapporto solidissimo di amicizia: un legame radicato nelle nostre famiglie e che si è rafforzato attraverso le tante occasioni di lavoro che ci hanno visto nei rispettivi ruoli protagonisti e colleghi".Giampiero Pesenti, afferma ancora Bazoli, "è stato un imprenditore che ha svolto ruoli di grande rilievo non solo nel gruppo familiare che, dopo la morte del padre, è stato da lui guidato per decenni, ma anche nel più vasto sistema industriale e finanziario nazionale. Egli ha sempre goduto di stima e fiducia da parte delle maggiori figure del mondo industriale e civile italiano". Con lui, aggiunge ancora, "viene a mancare un custode dei migliori valori della nostra tradizione lombarda". (segue)