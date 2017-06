ITALCEMENTI: SINDACATI, ACCORDO PER POSTICIPARE DATA LICENZIAMENTO 300 LAVORATORI

22 giugno 2017- 17:28

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - Slittamento al 31 luglio prossimo della data di licenziamento di 300 lavoratori Italcementi, prevista per il 30 giugno, in attesa che il governo pubblichi il decreto che proroga la cassa integrazioni guadagni straordinaria. "È l’importante risultato" ottenuto oggi dalle organizzazioni sindacali di categoria FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, nell’incontro con i vertici di Italcementi, presso la sede di Federmaco a Roma. In particolare, si legge nella nota dei sindacati, "l’accordo si applica a quei lavoratori che hanno conciliato la risoluzione del rapporto di lavoro, per i quali si è in attesa della pubblicazione del decreto di proroga della Cigs, che termina il 23 settembre prossimo e che posticiperebbe l’interruzione del rapporto al 31 dicembre 2018. Se il decreto non dovesse essere pubblicato entro il 31 luglio, si procederà invece alla interruzione del rapporto di lavoro". Insieme al coordinamento nazionale delle Rsu, rilevano, "abbiamo già chiesto un incontro urgente ad Italcementi e alla Presidenza del Consiglio ci sono solo 40 giorni di tempo per pubblicare il decreto e non c’è davvero tempo da perdere. Inoltre il 21 luglio ci sarà un presidio dei lavoratori del gruppo davanti a Palazzo Chigi proprio per sollecitare il governo a pubblicare il decreto".