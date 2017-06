ITALCEMENTI: SINDACATI, ACCORDO PER POSTICIPARE DATA LICENZIAMENTO 300 LAVORATORI (2)

22 giugno 2017- 17:28

(AdnKronos) - Il prossimo incontro con il gruppo Italcementi è fissato per il 20 luglio prossimo, ed avrà come obiettivo una verifica sull’accordo odierno. "Nella complicata vertenza Italcementi - proseguono i sindacati - non sarebbe accettabile che a fronte di una decisione certa ed assunta dalla commissione interministeriale, che ha approvato la proroga della Cigs fino al 31 dicembre 2018 inserendo l’equità sociale nei confronti dei lavoratori dell’intero gruppo Italcementi, gli effetti nei confronti dei lavoratori e delle loro famiglie venissero vanificati con una pubblicazione tardiva del decreto dovuta a problemi meramente burocratici". Con la proroga della Cigs, tra l'altro, rilevano, "i positivi risultati dell’attività di ricollocazione dei lavoratori saranno destinati ad aumentare. Ad oggi, per esempio, dei 296 lavoratori in sede che hanno aderito al piano ne sono stati ricollocati 100, e 18 sono occupati a tempo determinato presso altre aziende. L’obiettivo del Coordinamento delle Rsu e delle segreterie nazionali è quello di rioccupare tutti i lavoratori senza lasciare nessuno con la mobilità a perdere". Per queste ragioni, concludono Feneal, Filca, Fillea, "da domani saranno fissati incontri in tutta Italia per la firma dei verbali di conciliazione con i lavoratori, e si svolgeranno delle assemblee nei luoghi di lavoro del gruppo per informare circa la delicata situazione nella quale si trova la vertenza".