28 dicembre 2018- 18:20 Italgas: accordo per acquisto 19 concessioni in Centro Sud Italia e Sardegna

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - Italgas ha sottoscritto oggi un accordo vincolante per l’acquisto dal gruppo Conscoop di partecipazioni e rami di azienda comprendenti 19 concessioni per la distribuzione del gas e oltre 50.000 punti di riconsegna concentrati nel Centro-Sud del Paese e in Sardegna. L’accordo, si legge in una nota, riguarda in particolare l’acquisizione del ramo di azienda di Aquamet, comprendente, tra l'altro, 9 concessioni per la distribuzione del gas naturale in altrettanti Comuni del Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, per complessive 23.800 utenze servite; del 100% di Mediterranea titolare di 6 concessioni per la distribuzione del gas naturale in altrettanti Comuni della provincia di Salerno, con circa 3.600 utenze servite; del ramo di azienda di Isgas Energit Multiutilities comprendente, tra l'altro, le concessioni per la distribuzione del gas nei comuni sardi di Cagliari, Nuoro e Oristano, per complessive 22.300 utenze circa, attualmente alimentate a GPL.La valorizzazione complessiva di queste acquisizioni (enterprise value) è stata stabilita in circa 68,6 milioni di euro. Al closing dell’operazione il prezzo sarà corrisposto interamente per cassa, al netto dell’indebitamento. Inoltre, Italgas acquisirà il 10% del capitale sociale di Isgastrentatrè, titolare della concessione per la distribuzione del gas nel Bacino 33 della Sardegna, che fa capo al Comune di Quartu Sant’Elena (Ca), con circa 600 delle 18.500 utenze potenziali attualmente alimentate a GPL.