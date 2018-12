28 dicembre 2018- 18:21 Italgas: accordo per acquisto 19 concessioni in Centro Sud Italia e Sardegna (2)

(AdnKronos) - Gli accordi per l’acquisizione di Isgastrentatrè prevedono inoltre l’impegno a rilevarne il restante 90% al verificarsi di alcune condizioni, tra le quali la conversione a gas naturale della rete attualmente alimentata a GPL con la precisazione che, qualora le condizioni non si avverino, è previsto il diritto di Italgas a rivendere e l’obbligo di Conscoop a riacquistare la quota del 10% allo stesso prezzo (pari ad Euro 300.000). Il perfezionamento delle singole operazioni sopra descritte è previsto entro il primo semestre del 2019 ed è subordinato al concretizzarsi di alcune condizioni sospensive, tra le quali, l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni alla voltura delle concessioni. "Chiudiamo l’anno - sottolinea Paolo Gallo, l'ad di Italgas- con un'altra importante operazione che ci permette di conseguire ampiamente l’obiettivo posto dal Piano Strategico in termini di acquisizione di nuove utenze per il 2018. Considerando i 140 mila punti di riconsegna già acquisiti tra il 2017 e il 2018 e i 50 mila dell’operazione di oggi, siamo nella giusta direzione per mirare al raggiungimento delle 250.000 nuove utenze entro il 2019. Le 19 nuove concessioni ci permettono di consolidare ulteriormente la nostra leadership nel settore e la presenza in aree importanti del Paese. Continuiamo a investire in Sardegna, dove abbiamo assunto un ruolo chiave nella realizzazione di moderne infrastrutture energetiche che costituiranno il presupposto per lo sviluppo sostenibile del territorio", conclude.