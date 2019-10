10 ottobre 2019- 12:48 Italia Indipendent: Lapo Elkann, 'a breve nuovo ad e piano ristrutturazione'

Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - "Sono al 100%, insieme alla mia socia Giovanna Dossena, con l'azienda e con i miei dipendenti. Stiamo lavorando ad un piano di ristrutturazione che verrà presentato a brevissimo e abbiamo già individuato un amministratore delegato che a breve verrà nominato e messo in condizione di potere operare". Così Lapo Elkann, presidente di Italia Indipendent, a margine di una conferenza stampa a Palermo, a proposito delle dimissioni dell'ad Mario Pietribiasi. Il board ha già identificato il sostituto ma c'è ancora massimo riserbo sul nome perché, fa notare Elkann, "si tratta di un'azienda quotata e le cose vanno fatte come si deve". "Il nuovo Ad è una figura determinata e che ha dimostrato in più aree di riferimento di sapere raddrizzare e rilanciare e riportare le aziende dove meritano di andare" ha aggiunto.