23 settembre 2019- 11:54 Italia Viva: aderisce il sindaco più giovane della Calabria

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "Aderisco ad un modello di partito che auspico diverso e migliore dagli schemi sinora proposti e che hanno generato una sorta di autoreferezialità difficile da scrostare: nonostante la mia esperienza personale, osservo che un vero rinnovamento, non solo generazionale, non si è mai pienamente attuato e e il dibattito ha sofferto spesso di proposte dichiarate ma troppo poco praticate". Alessandro Porco, sindaco di Aprigliano (e il più giovane della Calabria), ha annunciato l'adesione ad Italia Viva di Matteo Renzi. "Il mio intendimento, nell’immediato, è quello di farmi promotore di un incontro con gli amministratori locali del territorio calabrese, per elaborare alcune proposte sulla prossima legge di stabilità, che tenga conto delle difficoltà che vivono in particolare i piccoli borghi in termini di servizi da erogare alla comunità, affinché venga riconosciuta la specificità dei Comuni di piccole dimensioni che hanno subito nel tempo eccessivi tagli a discapito delle reali potenzialità; è un argomento, questo, che vorrò sottoporre all’attenzione di Matteo Renzi affinché si faccia carico di incidere favorevolmente sulle prossime scelte governative", conclude.