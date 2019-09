18 settembre 2019- 17:00 Italia viva: Biancofiore, 'Conzatti non ha idee politiche ma solo ambizione'

Roma, 18 set. (AdnKronos) - “Renzi, che proviene dalla Margherita come il suo fondatore Lorenzo Dellai, avrebbe dovuto interpellarlo prima di compiere il medesimo autogoal che ho compiuto io, quando ho disgraziatamente ascritto, candidato e fatto eleggere Donatella Conzatti. Dellai mi disse pubblicamente, ‘sappiate che non fate un torto a lista civica nello sfilarcela che sarà un problema per voi’. Mai frase fu più profetica. La senatrice col suo fare apparentemente affabile, mieloso e accondiscendente ora passerà a seviziare anche Renzi e Italia Viva, appena la sua sfrenata ambizione non troverà soddisfazione". Lo afferma Michaela Biancofiore, deputata di Forza Italia e coordinatrice del partito nel Trentino Alto Adige."Un’ambizione -aggiunge- che non prevede nessun altro Dio all’infuori di se stessa. La senatrice infatti non ha una linea politica, persegue una sola idea, se stessa al vertice di una qualsiasi formazione politica, anche della Lega se glielo consentissero”.