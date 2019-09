25 settembre 2019- 16:51 Italia Viva: cronista giapponese a Renzi, 'nella nostra lingua è 'Italia banzai'

Roma, 25 set. (AdnKronos) - "Italia Banzai? Utilizzeremo il suggerimento in modo simpatico e divertente". Lo dice Matteo Renzi alla Stampa Estera a un giornalista giapponese che gli fa notare come nella sua lingua Italia Viva sia tradotto in 'Italia Banzai'.