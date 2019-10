4 ottobre 2019- 16:35 **Italia Viva: Faraone, 'dispiaciutissimo per defezione Delrio a convention Futura'**

Terrasini (Palermo), 4 ott. (AdnKronos) - "Sono dispiaciutissimo per la defezione di Graziano Delrio alla convention Futura di Terrasini, perché io gli sono molto affezionato". Lo ha detto all'Adnkronos Davide Faraone, prima di dare inizio alla scuola di cultura politica 'Futura' a Terrasini, vicino Palermo. In un primo momento l'ex ministro Pd aveva dato la sua adesione, ma dopo la scissione di Matteo Renzi ha annunciato che non sarebbe più venuto. "Ho un po' insistito, ma essendo molto amico di Matteo - dice Faraone - la sua presenza poteva essere interpretata in maniera non corretta, ne ho preso atto con tranquillità e ne ho compreso le sue ragioni". domani sono attese le ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti.