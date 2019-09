18 settembre 2019- 11:31 Italia viva: Faraone, 'niente caserme, solo entusiasmo e libertà'

Palermo, 18 set. (AdnKronos) - "Si parte! Italia Viva sarà il nome e sarà un luogo giovane, fresco e aperto. Niente caserme, solo entusiasmo e libertà. La Leopolda a Firenze sarà il momento del lancio, sarà presentato il simbolo, costruiremo insieme idee e progetti. I primi passi li stiamo già compiendo, oggi formeremo i gruppi parlamentari, sia alla camera che al senato. Saremo leali al governo che per primi abbiamo pensato e che più di tutti abbiamo voluto". Così su Facebook il senatore del Pd, Davide Faraone. "Naturalmente pensiamo ad un governo che non galleggi ma faccia e faccia bene - si legge -Organizzata la nostra presenza in parlamento, cominceremo immediatamente a strutturarci nei territori, nei luoghi di lavori, nelle scuole. Scrivetemi, metteteci la faccia, datemi le vostre disponibilità, saremo tanti ed abbiamo bisogno di tutti voi. Intanto ragazze e ragazzi under 30, vi ricordo che avete tempo fino a domenica prossima per iscrivervi alla scuola di cultura politica “Futura”, basta cliccare su https://forms.gle/urkv5xULFaoNN2Hk8. Oltre ai tanti prestigiosi relatori che vi ho già presentato, vi confermo che sarà presente Matteo Renzi”.