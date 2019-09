28 settembre 2019- 13:21 Italia Viva: Faraone, 'nuovi ingressi nel Pd bastano per giustificare nuovo partito'

Palermo, 28 set. (AdnKronos) - "A proposito di idee, da queste è nata Italia Viva. Eravamo stanchi di vedercele annacquate in un contenitore indistinto a cui aderiscono a distanza di qualche ora, una dopo l’altra, Boldrini, Bindi, Lorenzin, tutte insieme appassionatamente. Anche questo basta da solo per giustificare la nascita di Italia Viva. Finalmente potremo esprimere il nostro pensiero senza che venga cannoneggiato dentro le nostre mura, prima ancora che i cittadini possano conoscerlo". Così su Facebook il capogruppo in Senato di Italia Viva Davide Faraone. "La difesa dei mille giorni di governo Renzi è già un impianto programmatico profondamente diverso da chi non vede l’ora di lasciarsi alle spalle quell’esperienza e la disconosce continuamente - aggiunge - Naturalmente non basta, programmi ed idee vanno continuamente aggiornati e la Leopolda sarà l’occasione".