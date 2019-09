21 settembre 2019- 10:01 Italia Viva: Gozi, Yogurt? Si ma a lunga scadenza, in Ue vicini a Macron

Roma, 21 set. (AdnKronos) - "Lo yogurt mi piace moltissimo. Poi il nostro è 4.0, un nuovo prodotto a scadenza lunghissima". Lo dice in un'intervista a Repubblica Sandro Gozi, sottosegretario nei governi Renzi e Gentiloni, attualmente consigliere agli Affari Ue del primo ministro francese e tra i renziani di ferro che hanno lasciato il Pd per entrare in Italia Viva, rispondendo così alle parole di Romano Prodi sulla nuova creatura politica .A chi gli domanda come si collocherà in Ue la nuova creatura politica voluta da Renzi, "a livello europeo Italia Viva - risponde - guarda a Macron come vero leader politico del Continente per rilanciare l'Unione". Dunque "En Marche è il nostro alleato naturale ed è chiaro che con il partito di Macron creeremo un'alleanza politica ancora piu' stretta. Io sono stato eletto in Europa con En Marche e il mio gruppo a Strasburgo è già Renew Europe. Italia Viva deciderà dopo la Leopolda la sua collocazione europea".