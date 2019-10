26 ottobre 2019- 15:51 Italia Viva: Losacco, 'problema superato, non credo sia negativo per Pd'

Palermo, 26 ott. (Adnkronos) - "E' stato un fatto doloroso, inutile negarlo, perché quando un partito si divide non è mai bello, però appartiene al passato. Adesso dobbiamo pensare al futuro, compreso il dialogo con Italia Viva che non mancherà". Così all'Adnkronos il commissario del Pd siciliano Alberto Losacco, a margine di un evento organizzato dal partito a Palermo. "Renzi ha dato vita a questo soggetto politico che comunque si colloca all'interno della nostra coalizione - dice - Nasce da un pezzo del Pd ma io non lo vedo come un soggetto negativo per il Partito democratico, dialogheremo, conosciamo i loro parlamentari, davvero credo che sia un problema superato".