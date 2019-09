19 settembre 2019- 14:18 Italia Viva: Renzi, 'a Leopolda presenteremo logo'

Roma, 19 set. (AdnKronos) - Quella di Italia Viva è "un’esperienza ricca di incognite. Ma anche di bellezza infinita. Stiamo ricevendo migliaia di email entusiaste: chi vuol darci una mano si faccia vivo. Perché Italia Viva è innanzitutto un’operazione di popolo, non di palazzo". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Ci vedremo alla Stazione Leopolda per la decima edizione del nostro appuntamento. Parleremo di Italia 2029, di futuro, di come disegnare il nostro domani. E naturalmente presenteremo il nostro sito www.casaitaliaviva.it. Il nostro logo. E tanto altro".