7 ottobre 2019- 11:59 Italia Viva: Renzi, 'con noi Parente senatrice bravissima, aveva votato Zingaretti...'

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - "Dicono tutti che Italia Viva è un piccolo partito, che ha sondaggi bassi, che non cresceremo mai. Però poi parlano tutti di noi. Chissà perché. Forse perché pensano che stiamo crescendo sempre di più nella società? E del resto stiamo crescendo anche in Parlamento: qui il post di adesione a Italia Viva di Annamaria Parente, bravissima senatrice esperta di sociale e di lavoro, che all’ultimo congresso, peraltro, aveva votato Zingaretti". Lo scrive sulla sua enews settimanale Matteo Renzi, leader di Italia Viva."Diciamo la verità - prosegue l'ex premier - Il punto è che noi stiamo discutendo di proposte e idee concrete, non di chiacchiere".