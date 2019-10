18 ottobre 2019- 09:11 Italia Viva: Renzi guarda a Carfagna, 'la vorrei protagonista nel partito'

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Matteo Renzi guarda a Mara Carfagna: “La vorrei in una prossima Leopolda e le vorrei dare nel partito un ruolo da assoluta protagonista”. In un retroscena pubblicato oggi sul Foglio, il direttore Claudio Cerasa riporta alcune frasi attribuibili al leader di Italia Viva sul futuro del suo partito. Parole con cui l'ex premier dimostra di guardare con interesse, per il futuro della sua nuova creatura politica, all'esponente di Fi e vicepresidente della Camera.