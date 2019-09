27 settembre 2019- 20:06 Italia Viva: Renzi, 'Pd ragiona per correnti, noi per idee'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Con tutto l'affetto per le persone che sono rimaste nel Pd, dopo tutti i litigi, il fuoco amico credo fosse giusto voltare pagina. Ora rimettiamoci ad avvicinare le persone alla politica". Lo dice Matteo Renzi a Zapping."Il modello del partito novecentesco prevede correnti, coalizioni. Io sogno un partito in cui non ci si chiede 'con chi stai', ma 'che idee hai'. In cui non si parla di franceschiniani, orlandiani...", argomenta Renzi e a chi parla di 'operazione di palazzo' a proposito di Italia Viva ribatte: "Ieri a Milano hanno preso una stanza da 200 persone, ne sono arrivate 500. Chi dice che questo è un partito di palazzo venga solo a vedere quanto popolo ci sarà alla Leopolda".