26 settembre 2019- 20:37 Italia Viva: Renzi, 'per noi priorità no aumento tasse e un grande piano per i figli'

Roma, 26 set. (AdnKronos) - "Le priorità per Italia Viva sono due: primo, non aumentare le tasse e secondo, un grande piano per i figli con più servizi per le donne, più asili, assegni per figli a carico e congedi parentali anche per i papà". Lo ha detto Matteo Renzi al Tg1.