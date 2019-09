25 settembre 2019- 16:02 Italia Viva: Renzi, 'richiama Fi? lasciateci citare 'Italia' senza copyright Arcore...'

Roma, 25 set. (AdnKronos) - "Su una possibile contiguità" con Forza Italia "vorrei ricordare che il partito di Berlusconi non ha mai votato per me. Noi non siamo mai stati alleati. Berlusconi non ha mai votato una fiducia a me, lo ha fatto con Letta, con Monti, anche per due volte a Gentiloni. A me mai". Lo ha detto Matteo Renzi alla Stampa Estera. Quanto a Italia Viva che richiama Forza Italia, osserva Renzi: "Lasciateci citare il nome dell'Italia senza chiedere il copyright ad Arcore".