23 maggio 2019- 18:28 Italia-Africa: Mattarella, 'interdipendenza tra sponde Mediterraneo'

Roma, 23 mag. (AdnKronos) - "In questi decenni la globalizzazione ha contribuito a rendere il dialogo tra Africa ed Europa molto più ampio e articolato e ha fatto crescere la consapevolezza della straordinaria interdipendenza tra le due sponde del Mediterraneo. L’Italia è più che mai convinta della necessità che i nostri due continenti affrontino insieme le sfide rivolte oggi alla comunità internazionale. Dai percorsi di sviluppo sostenibile, alla crescita sociale, alla sicurezza e alla lotta al terrorismo, numerosi sono i temi che ci interpellano". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio per le celebrazioni della Giornata dell’Africa, in occasione del 56/mo anniversario della Fondazione dell’Unione africana.