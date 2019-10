31 ottobre 2019- 15:35 **Italia-Albania: al via commissione bilaterale economica permanente**

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - Tra Italia e Albania ci sono "eccellenti relazioni in campo economico. Sebbene l'Italia sia il primo partner economico commerciale dell'Albania, c'è volontà a fare di più e meglio, con un fattivo impegno da parte di entrambi. A questo proposito abbiamo deciso di istituire una commissione bilaterale economica permanente che avrà il duplice scopo di individuare nuove opportunità di investimento per le aziende italiane in Albania, esaminando al contempo le principali problematiche, i contenziosi in essere tra imprese italiane e amministrazione albanese. Questo potrebbe essere uno strumento per andare incontro alle nostre imprese, desiderose di investire di più e meglio in Albania". Lo annuncia il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrando a Palazzo Chigi il primo ministro della Repubblica d’Albania, Edi Rama.