29 novembre 2018- 23:38 Italia-Argentina: Conte, orgoglioso investimenti aziende italiane

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - Durante l'incontro con il presidente argentino, Mauricio Macri, il premier Giuseppe Conte ha ricordato, a quanto si spiega, come l’Argentina sia un partner speciale in America Latina e che si può e si deve incrementare l’interscambio commerciale tra i due Paesi e anche la cooperazione economica, culturale, scientifica e tecnologica. Conte si è detto "orgoglioso” degli investimenti di importanti aziende italiane in Argentina e da parte sua il presidente Macri ha auspicato un’alleanza strategica tra Pmi italiane e Pmi argentine che rappresenterebbe una grande spinta per il futuro dell’Argentina.