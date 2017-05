ITALIA-ARGENTINA: MATTARELLA A BUENOS AIRES, QUI è NATA L'TALIANITà

9 maggio 2017- 10:32

Buenos Aires, 9 mag. (AdnKronos) - "Qui, possiamo ben dirlo, è nata l'italianità. Prima ancora di essere cittadini del Regno d'Italia, gli emigranti provenienti dagli antichi Stati peninsulari si sono riconosciuti italiani a Buenos Aires, in istituzioni e organizzazioni comuni. Qui è stata custodita, sin dai momenti di crisi del processo unitario del Paese, la nostra identità. Per questo la Repubblica italiana è grata a questa terra e a voi che, con il vostro lavoro e con il vostro ingegno, avete reso il nome d'Italia apprezzato e considerato". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ieri sera a Buenos Aires, la notte in Italia, alla comunità italiana in Argentina al Teatro Coliseo. "L'Argentina -ha detto ancora il Capo dello Stato- è un Paese al quale l'Italia è legata in maniera indissolubile. È il Paese che ha sollecitato, accolto e favorito l'arrivo di milioni di connazionali che, con coraggio, affrontarono le incognite e le angosce di lunghi viaggi nella speranza di trovare una vita migliore lontani dalla Madrepatria. Loro, i 'pionieri dell'emigrazione', non sono più con noi, ma questo Paese accoglie i loro figli, i loro nipoti e i loro pronipoti". "Con impegno e saggezza hanno saputo contribuire al divenire di un Paese al quale hanno offerto la loro piena lealtà. L'identità argentina reca tracce di un legame insopprimibile, ben visibile in tutti gli aspetti della vita quotidiana, dalla cultura alla politica, dalla musica all'architettura, dalla gastronomia allo sport, pensiamo al calcio che appassiona così tanti di noi!"