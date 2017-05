ITALIA-ARGENTINA: MATTARELLA A BUENOS AIRES, QUI è NATA L'TALIANITà (2)

9 maggio 2017- 10:32

(AdnKronos) - "Così come ben presente -ha proseguito il Presidente della Repubblica- è il contributo che la cultura argentina -che segna in modo significativo quella del continente latino-americano, in particolare del Cono Sur- ha recato al continente europeo, influenzando la vita dell'Italia e, con essa, di tanti Paesi europei. E' davvero difficile poter separare in questa terra le identità. Davvero, anche per coloro che non sono diretti discendenti di famiglie italiane è possibile parlare, qui, di 'italici'". "Non possiamo che guardare con riconoscenza e ammirazione all'Argentina. Un Paese che ancora oggi, su basi e premesse naturalmente diverse da quelle di ieri, mantiene aperte le sue porte a coloro che sono alla ricerca di una alternativa di vita". "L'Argentina è tra le prime cinque destinazioni dei giovani italiani che decidono di intraprendere percorsi di lavoro e studio fuori dal loro Paese natale. Essi guardano alla vostra società con naturale interesse, per ragioni di affinità storica, culturale e linguistica. Si tratta di un ponte permanente: valorizzare la presenza di questi giovani è una delle missioni prioritarie che le nostre Istituzioni in Argentina si sono prefissate. È in loro, infatti, che si rinnova la storia e si continua a costruire un futuro all'insegna dell'unione tra popoli".