ITALIA-ARGENTINA: MATTARELLA A BUENOS AIRES, QUI è NATA L'TALIANITà (4)

9 maggio 2017- 10:32

(AdnKronos) - Mattarella ha infine rivolto "un ringraziamento particolare ai rappresentanti delle Associazioni, molte delle quali presenti qui oggi: in esse si specchia la storia dell'emigrazione e dell'Italia. La loro attività ha dato continuità alla tradizioni e all'identità italiana, in Argentina come negli altri Paesi del Sud America". "E' una ricchezza da preservare, non solo nel ricordo del fondamentale ruolo svolto in passato, ma anche, e soprattutto, in chiave di rinnovamento, per il futuro: si tratta di un ruolo prezioso per le nuove generazioni e per vincere le sfide che un mondo, sempre più contemporaneo a se stesso e interconnesso, pone di fronte a noi. Su questo piano, la comunità italiana d'Argentina sa dare l'esempio".