ITALIA-ARGENTINA: MATTARELLA, ESEMPIO DI ARRICCHIMENTO TRA DIVERSE PROVENIENZE (2)

10 maggio 2017- 17:43

(AdnKronos) - "Qui -ha detto ancora il Capo dello Stato- avete in comune la radice argentina e quella italiana, che appartengono alla stessa cultura. E questa scuola raffigura questa unità, questa vicinanza, la strettissima collaborazione che c'è stata in passato, che c'è nel presente e ci sarà nel futuro tra Argentina e Italia". "Essere qui è una grande soddisfazione, vi auguro di costruire bene il vostro futuro così come lo hanno costruito prima di voi i vostri genitori, i vostri nonni, le generazioni precedenti. Ringrazio molto la comunità di origine italiana per quel che fa contribuendo alla grandezza di questo grande Paese che è l'Argentina e per quel che fa per mantenere il legame con la cultura e le origini italiane. La vostra presenza -ha concluso Mattarella- è uno degli elementi portanti dell'amicizia tra Argentina e Italia"