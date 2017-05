ITALIA-ARGENTINA: MATTARELLA, TRA NOSTRI POPOLI C'è FRATERNITà

8 maggio 2017- 16:16

Buenos Aires, 8 mag. (AdnKronos) - "Una visita nel segno della fraternità tra Argentina e Italia". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da ieri in visita di Stato in Argentina, incontrando gli studenti delle scuole italiane di Buenos Aires. "Immaginare una distinzione netta tra argentini e italiani -ha proseguito il Capo dello Stato- è molto difficile, è impossibile. Tanti argentini hanno origini italiane, la storia di Argentina e Italia è intrecciata, caratterizzata da una vicinanza che è unica al mondo. Siamo due Paesi non soltanto amici ma legati da vincoli di identità umana, che sono alla base della nostra collaborazione. Siete gli interpreti di questa comunanza di cultura e di concezione che c'è tra Argentina e Italia".Tra poco, alle 12 ora locale, le 17 in Italia, Mattarella sarà alla casa Rosada per incontrare il presidente argentino Mauricio Macri.