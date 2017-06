ITALIA-AUSTRIA: MATTARELLA, BRENNERO EMBLEMA LIBERA CIRCOLAZIONE

11 giugno 2017- 12:53

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Il Brennero è, per noi italiani come per gli amici austriaci, un emblema di vicinanza, interdipendenza e libera circolazione. L'impegno di noi tutti è che esso rimanga tale". Lo ha detto il presidente della Repubblica italiana Sergio Matterella a Merano in Alto Adige in occasione dei festeggiamenti a 25 anni dal rilascio della quietanza liberatoria che ha formalmente chiuso la vertenza altoatesina fra Italia ed Austria."Centocinquant'anni fa, il 24 agosto 1867, veniva inaugurato il collegamento ferroviario del Brennero tra Innsbruck e Bolzano, allo scopo di mettere in comunicazione Tirolo e Regno Lombardo-Veneto. Oggi, la costruzione del tunnel di base del Brennero, progetto sostenuto dall'Unione Europea nell'ambito del corridoio Scan-Med - e che, nel 2025, a conclusione dei lavori, diventerà la più lunga galleria ferroviaria al mondo- unisce e rafforza - anche simbolicamente - il fondamento della libera circolazione in Europa, valore e conquista intangibili, a cui non è immaginabile poter rinunciare", ha concluso Mattarella.