ITALIA-AUSTRIA: MATTARELLA, CONFINI NON SONO OSTACOLO PER INTEGRAZIONE

11 giugno 2017- 13:00

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Questa terra ha trovato nello Statuto di Autonomia una cornice chiara e dinamica entro la quale costruire operosamente il presente per guardare al futuro con fiducia. Un esempio a cui sempre più spesso si fa riferimento nelle relazioni internazionali, quando si affrontano nodi, spesso drammatici, della tutela di minoranze che vivono esistenze precarie, minacciate dalla violenza della guerra e dal costante pericolo di 'pulizie etniche'". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Merano in occasione delle celebrazioni a 25 anni dalla chiusura delle vertenza altoatesina fra Italia ed Austria."Qui si è dimostrato, e si continua a farlo, che il passato, per quanto doloroso, può essere superato, che le dispute di ieri possono trasformarsi nella collaborazione dell'oggi, che i confini non sono di ostacolo nell'ottica della piena integrazione di domani", ha concluso.