ITALIA-AUSTRIA: MATTARELLA, STATUTO AUTONOMIE AUTENTICO MODELLO DI CIVILTà

11 giugno 2017- 13:00

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Oggi celebriamo la capacità di popoli europei di essere riusciti a superare le divisioni di un remoto passato, costruendo un'amicizia solidissima e dando concretezza ai valori di democrazia, pluralismo, tolleranza, tutele dei diritti individuali e collettivi che costituiscono tratto distintivo dello spirito che ci accomuna". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia per i 25 anni della chiusura della vertenza altoatesina davanti alle Nazione unite."Mai più violenza per la risoluzione dei conflitti. Mai più odio o sopraffazione! Al loro posto apertura, ascolto, reciproco rispetto, comprensione, e dialogo! Un dialogo intenso, costruttivo, sempre impegnativo, eppure produttivo di risultati concreti, a tutto vantaggio del benessere e della prosperità delle comunità locali. Un'attitudine che pur nelle difficoltà, nelle incertezze - negli errori talvolta - che hanno caratterizzato la storia di questa Provincia nel secondo dopo-guerra, è sempre stata perseguita tenacemente". "Una predisposizione al confronto che ha consentito di tener fermo lo sguardo verso un obiettivo comune: tutelare le popolazioni locali inscrivendo il rispetto delle loro identità, la loro autonomia, nell'ambito del grande progetto di pace e integrazione del Continente europeo", ha osservato Mattarella sottolineando come, in questa ottica, lo Statuto delle autonomie rappresenti "un autentico modello di civiltà".