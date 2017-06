ITALIA-AUSTRIA: MATTARELLA, STATUTO AUTONOMIE AUTENTICO MODELLO DI CIVILTà (2)

11 giugno 2017- 13:00

(AdnKronos) - "Lo Statuto di Autonomia di una terra come l'Alto Adige/Sudtirol -ha proseguito Mattarella- rientra a pieno titolo in questo percorso. Nella comune appartenenza a un progetto ampio e ambizioso di unione continentale, i diversi livelli di integrazione - che comprendono anche la nascita dell'Euroregione 'Tirolo - Trentino-Alto Adige' - finiscono naturalmente per constatare la convergenza delle specificità di terre e popoli attinenti a Stati diversi ma amici e sempre più integrati"."Questa è la dimensione che vogliamo raggiungere, come solennemente riaffermato a Roma, in occasione del Sessantesimo Anniversario dei Trattati, con una Dichiarazione che è stata significativamente sottoscritta da tutti gli Stati membri dell'Unione. L'Alto Adige, in quest'ottica, ha saputo rappresentare un'autentica avanguardia europea, un luogo che ha saputo incarnare, non senza contraddizioni, ma con determinazione, passione ed equilibrio, la tensione ideale costitutiva del 'demos' europeo", ha concluso il Capo dello Stato.