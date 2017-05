ITALIA-CANADA: DOMANI TRUDEAU A MONTECITORIO SU INVITO BOLDRINI-GRASSO

29 maggio 2017- 18:14

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - Mattinata a Montecitorio, domani, per il Primo ministro del Canada, Justin Trudeau, durante la tappa romana della sua visita ufficiale in Italia. Su invito della presidente della Camera, Laura Boldrini, e del presidente del Senato, Pietro Grasso, terrà una conferenza dal titolo "Progress in a world of change" (ore 10, Sala della Regina). Prima di partecipare alla conferenza, alle 9.30 Trudeau visiterà la Sala delle Donne, accompagnato dalla presidente Boldrini. L'appuntamento nella Sala della Regina -che sarà trasmesso in diretta webtv- sarà aperto dalla presidente Boldrini e chiuso da un intervento del presidente Grasso.