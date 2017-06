ITALIA-CANADA: M5S CONTRO TRUDEAU, SPONSOR DI CETA A CUI DICIAMO NO

3 giugno 2017- 10:46

Roma, 3 giu. (AdnKronos) - Attacco al Primo ministro canadese, Justin Trudeau, alla presidente della Camera, Laura Boldrini, e al presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e al trattato di libero scambio tra Canada e Ue da parte del Movimento 5 stelle, in un post pubblicato sul blog di Beppe Grillo. "Il Primo ministro canadese, Trudeau, qualche giorno fa -si legge nella nota- è venuto alla Camera dei deputati. A riceverlo in pompa magna prima la presidente della Camera, Boldrini, e poi il presidente del Consiglio Gentiloni, che, in conferenza stampa con il premier canadese accanto, ha svelato la vera mission delle vacanze romane di Trudeau: sponsorizzare il Ceta, l'accordo commerciale di libero scambio tra Canada ed Unione europea che asfalta Made in Italy e sovranità nazionale". "Un trattato simile al Ttip (quello tra Usa e Ue), che in un certo senso lo sostituisce visto che molte multinazionali statunitensi hanno una sede anche in Canada, e che, solo per citare alcuni rischi, svenderà i servizi pubblici italiani, renderà irreversibili le privatizzazioni (dagli ospedali alla gestione dell'acqua), sdoganerà in Europa gli Ogm, di cui il Canada è il terzo produttore mondiale, e circa 130mila tonnellate di carne canadese trattata con ormoni".