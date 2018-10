1 ottobre 2018- 10:55 Italia-Cina: al via riunione inaugurale task force al Mise (2)

(AdnKronos) - A seguire, i rappresentanti della Camera di Commercio Ue in Cina (Euccc) presenteranno l’European Business in China Position Paper 2018-2019, contenenti le valutazioni e raccomandazioni delle 1.600 aziende associate alla Euccc sulle questioni più urgenti da esse affrontate in Cina. Infine, seguirà un momento di discussione e Q&A per permettere ai presenti sia di commentare i risultati del Position Paper, sia di contribuire coi propri suggerimenti al disegno della Task Force, in modo che il progetto sia il risultato di uno sforzo condiviso tra Governo e tutte le parti interessate.La riunione odierna della Task Force Cina è la prima di una serie di incontri frequenti che affronteranno, di volta in volta, temi di interesse per il sistema-Paese Italia.