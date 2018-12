3 dicembre 2018- 16:48 Italia-Cina: domani inaugura Settimana dedicata a scienza e tecnologia

Milano, 3 dic. (AdnKronos) - Inaugura domani la Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell'Innovazione, in programma fino 6 dicembre a Milano, Roma, Cagliari e Napoli. Saranno presenti a Milano il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Marco Bussetti, il ministro della Scienza e della Tecnologia della Repubblica Popolare Cinese Wang ZhiGang, Il vicepresidente della Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione Fabrizio Sala e il direttore generale del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano Fiorenzo Galli.La 'Settimana' sarà un tour che condurrà startup, imprese, centri di ricerca e università ad avviare business e progetti di collaborazione scientifica in molteplici campi: dall'aerospazio alla fisica, dalla biomedicina all'energia sostenibile, dai nuovi materiali fino alle tecnologie per i beni culturali. L'appuntamento è alle 9.50 al Museo Leonardo da Vinci.