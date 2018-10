22 ottobre 2018- 18:44 Italia-Colombia: Duque Marquez, Conte amico, relazioni commerciali più forti

Roma, 22 ott. (AdnKronos) - "Conte è un buon amico, abbiamo parlato del rafforzamento delle relazioni commerciali Italia-Colombia. I colombiani stanno aumentando significativamente le loro esportazioni verso l’Italia, e l’Italia investe in Colombia in settori come infrastrutture, sviluppo delle rinnovabili e agroalimentare, nell’industria ricreativa e nell’economia 'arancione'", ovvero basata su territorio, identità e cultura. Lo afferma il Presidente della Colombia, Ivan Duque Marquez, dopo l'incontro con il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi."Sono molto soddisfatto - prosegue - di avere avuto l'importante sostegno dell'Italia alla nostra agenda". "In questa agenda comune tra Italia e Colombia - va avanti Duque Marquez - con Conte è emerso il tema della necessità di 'smontare'" la doppia imposizione fiscale: "Abbiamo parlato con Conte di come questo tema del doppio dazio si stia sviluppando nel Trattato che deve essere ratificato dai due paesi e che andrà a facilitare gli investimenti italiani in Colombia".