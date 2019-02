19 febbraio 2019- 09:44 Italia-Egitto: Mit, incontro Toninelli con Nasr, focus su infrastrutture

Roma, 19 feb. (AdnKronos) - "Migliorare i rapporti economici e potenziare la collaborazione bilaterale in tema di infrastrutture ed economia marittima, con il fattivo coinvolgimento delle imprese italiane. Su questi obiettivi si è focalizzato ieri il primo incontro, al Mit, tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e la Ministra egiziana per gli Investimenti e la Cooperazione internazionale, Sahar Nasr". Lo dice in una nota il dicastero di Porta Pia.In particolare, rileva il ministero, "si sono affrontati i dossier dell’alta velocità dal Mar Mediterraneo al Mar Rosso e della linea 5 metropolitana del Cairo, progetti che vedono candidati anche importanti gruppi industriali italiani". Toninelli, si sottolinea ancora, "ha convenuto sulla necessità di lavorare assieme per sfruttare appieno le potenzialità di cooperazione economica tra i due Paesi, anche sul fronte degli scambi marittimi, ma ha ricordato come tali sviluppi debbano passare da un imprescindibile sforzo di ricerca della verità e della giustizia sul caso Regeni, rispetto al quale l’Italia si aspetta piena collaborazione dalle autorità egiziane", conclude il Mit.