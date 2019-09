18 settembre 2019- 21:15 Italia-Francia: Conte invita Macron, a inizio prossimo anno bilaterale

Roma, 18 set. (AdnKronos) - "Ho anticipato a Macron l'invito per tenere in Italia il prossimo vertice bilaterale. Lo faremo all'inizio del prossimo anno anche per rinsaldare gli intensi rapporti culturali che legano i nostri Paesi". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle dichiarazioni alla stampa seguite all'incontro con il Presidente francese Emmanuel Macron