ITALIA-FRANCIA: LE MAIRE, LAVORANDO INSIEME IN INDUSTRIA RISULTATI STRAORDINARI

26 gennaio 2018- 11:53

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "Vi voglio solo dire che sono felice di essere qui a Roma. Crediamo, il presidente della Repubblica Emmanuel Macron e io, in questa cooperazione tra Italia e Francia che le grandi aziende realizzano". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire a margine del Business Forum Confindustria - Medef."STMicroelectronics - rileva il ministro a titolo di esempio della cooperazione tra Francia e Italia- ha appena annunciato risultati in forte progressione. Tutto questo dimostra che quando l'Italia e la Francia lavorano insieme nel settore industriale e in quelli tecnologici come nel settore dei semiconduttori si ottengono risultati straordinari. Credo in questa cooperazione industriale. Penso che se vogliamo avere un peso con i colossi statunitensi e cinesi dobbiamo rafforzare e raggruppare le nostre forze a livello industriale, di ricerca e di innovazione".