ITALIA-FRANCIA: LE MAIRE, SVILUPPARE RAPPORTI INDUSTRIALI, SI APRE NUOVA ERA

26 gennaio 2018- 13:08

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "E' essenziale sviluppare i rapporti industriali tra Francia e Italia in modo più ampio e nella fiducia. Sappiamo quello che è successo negli anni passati tra i nostri due paesi che sono sicuramente i più vicini in Europa. Ci sono stati malintesi, incomprensioni. In Italia hanno avuto l'impressione che fosse in atto un 'razzia' francese sull'industria italiana mentre in Francia si parla di scambi commerciali squilibrati. Dobbiamo girare la pagine e avviare una nuova era nei nostri rapporti economici e industriali basati sulla fiducia e con un'ambizione industriale a livello europeo". Ad affermarlo, nel corso del suo intervento al Business Forum italo-franacese, è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire.Perché si possa entrare in questa nuova era, aggiunge, "la prima condizione è un miglioramento dell'economia francese. Siamo solo all'inizio della trasformazione economica del Paese. Abbiamo fatto una legge sul lavoro di grande importanza, una riforma fiscale che non si vedeva in Francia da 30 anni. Ma è solo l'inizio della trasformazione, accelereremo. Vogliamo essere giudicati sui risultati che sono l'occupazione, la crescita, il raddrizzamento del bilancia commerciale".