15 marzo 2019- 16:47 Italia-Francia: Severino nominata Chevalier Légion d'Honneur Francia

Roma, 15 mar. (AdnKronos) - Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, con decreto dell’11 marzo 2019, ha nominato Paola Severino, vice presidente della Luiss Guido Carli, Chevalier de la Légion d'Honneur, il prestigioso ordine cavalleresco istituito da Napoleone Bonaparte. Già Ministro della Giustizia, Professore Ordinario di Diritto Penale alla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, dove ha ricoperto anche il ruolo di Rettore dal 2016 al 2018, la Professoressa Paola Severino aggiunge questa nomina ai suoi già numerosi e importanti riconoscimenti tra i quali l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, consegnata su iniziativa del Presidente della Repubblica e, nel 2019, la Medaglia d'Oro Shahamir Shahamiryan della Repubblica di Armenia, della quale è stata insignita dal Ministro della Giustizia Artak Zeinalyan.Il riconoscimento di Cavaliere della Legion d'Onore assegnatole dal Presidente francese Emmanuel Macron premia il costante impegno istituzionale della Professoressa Paola Severino, da sempre al vertice nella lotta alla corruzione nelle più alte organizzazioni internazionali, come testimonia anche il suo ultimo incarico di Rappresentante Speciale della Presidenza dell’OSCE - Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.